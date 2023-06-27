“Мы не хотим рисковать людьми”, объяснил Дмитрий Кушпита, председатель регионального отделения партии “Яблоко”. На сентябрьские выборы в депутаты Законодательного Собрания

“Мы не хотим рисковать людьми”, объяснил Дмитрий Кушпита, председатель регионального отделения партии “Яблоко”. На сентябрьские выборы в депутаты Законодательного Собрания отправится только Дмитрий Кушпита. Председатель объяснил, почему местное отделение партии приняло такое решение. Дмитрий Кушпита, председатель регионального отделения партии “Яблоко” Почему один? Потому одной простой причине, что к сожалению, в нашей стране, особенно в последнее