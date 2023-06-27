Вмешавшаяся в драку пьяная женщина убила владимирца 31 ударом ножа. Октябрьским райсудом Владимира...

Вмешавшаяся в драку пьяная женщина убила владимирца 31 ударом ножа.Октябрьским райсудом Владимира установлено, что подсудимая пила с двумя своими приятелями в общежитии на улице Вокзальная. Один из мужчин ударил собутыльника. Тогда она взяла кухонный нож и нанесла обидчику не менее 31 удара в голову, туловище, верхние и нижние конечности. Смерть наступила прямо на месте происшествия. А злоумышленница с вокзала уехала в Иваново, где и была задержана, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.С учетом позиции прокурора судом виновной назначено 10 с половиной лет общего режима.Фото: https://www.pxfuel.com