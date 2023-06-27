Прокуратура даст оценку действиям людей, ответственных за ограничение доступа к сооружению.

Во Владимире прокуратура проводит проверку по факту падения 13-летнего мальчика из окна заброшенного здания. ЧП произошло 26 июня.«Компания подростков пробралась на территорию участка, ограниченного улицами Чайковского, Казарменная, Ново-Ямская, Красноармейская. Сейчас земля передана стройфирме для комплексного развития», - уточнили в прокуратуре.Стоя на внешнем выступе третьего этажа здания, парень не удержался и упал вниз, ударившись о бетонное покрытие. Юного владимирца госпитализировали в ОДКБ.Прокуратура даст оценку действиям людей, ответственных за ограничение доступа к сооружению.