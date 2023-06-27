Во Владимире 13-летний подросток получил серьезные травмы при падении с высоты. 26 июня 2023 года...

Во Владимире 13-летний подросток получил серьезные травмы при падении с высоты.26 июня 2023 года группа несовершеннолетних подростков проникла на территорию земельного участка, ограниченного улицами Чайковского, Казарменная, Ново-Ямская, Красноармейская, на котором ранее находились объекты специального назначения.В 2023 году земельный участок передан в аренду строительной организации для комплексного развития.Дети забрались на третий этаж заброшенного здания. Один из них, встав на внешний выступ одного из оконных проёмов, не удержался и упал вниз. Подросток ударился о бетонное покрытие. В результате этого, ребенок получил травмы и госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На место происшествия выехал прокурор города Алексей Грошенков.Прокуратурой города организована проверка по данному факту. А также будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.Фото pxfuel.com