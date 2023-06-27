Компания подростков проникла на заброшенную территорию бывшего военного городка, который располагается в пределах улиц Чайковского, Казарменной, Ново-Ямской и Красноармейской. Инцидент

Компания подростков проникла на заброшенную территорию бывшего военного городка, который располагается в пределах улиц Чайковского, Казарменной, Ново-Ямской и Красноармейской. Инцидент произошел 26 июня. Подростки гуляли по заброшенным казармам и корпусам. В одно из зданий они забрались на третий этаж. 13-летний мальчик встал на внешний выступ оконного проема, потерял равновесие и упал вниз. Ребенок ударился об