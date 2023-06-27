Они появятся в микрорайоне Лунёво, во дворе школы №13 и рядом с гимназией № 39.

Во Владимире «Газпром» строит три многофункциональные спортивные площадки. Об этом рассказали в горадминистрации.Они появятся в микрорайоне Лунёво, во дворе школы №13 и рядом с гимназией № 39. На всех объектах подготовили основания, начат монтаж хоккейных коробок.«После ввода в эксплуатацию здесь можно будет заниматься мини-футболом, хоккеем, баскетболом и волейболом. Система освещения позволит проводить занятия и в вечернее время», - уточнили в мэрии.Сроки завершения строительства - не уточняются.