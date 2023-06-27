Во Владимире ликвидирован крупный пожар, площадью 300 квадратных метров. 26 июня 2023 года в 22.32...

Во Владимире ликвидирован крупный пожар, площадью 300 квадратных метров.26 июня 2023 года в 22.32 произошел крупный пожар жилого дома в городе Владимире, на улице Красная.В момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. По информации спасателей, площадь пожара составила 330 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области