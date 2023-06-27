Пожар вспыхнул вечером, около половины одиннадцатого. Загорелся дом №1/69 на улице Красной, сообщили в МЧС области. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение кровли.

Пожар вспыхнул вечером, около половины одиннадцатого. Загорелся дом №1/69 на улице Красной, сообщили в МЧС области. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение кровли. Потушить пламя удалось, общая площадь пожара составила 330 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал и не погиб. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Причину