Во Владимире возбудили уголовное дело против адвоката, который избил свою жену. Как установило следствие, действующий правозащитник поссорился со своей супругой. В результате конфликта,

Во Владимире возбудили уголовное дело против адвоката, который избил свою жену. Как установило следствие, действующий правозащитник поссорился со своей супругой. В результате конфликта, мужчина избил возлюбленную и угрожал ей убийством. Потерпевшая получила вред здоровью средней тяжести, сообщили в прокуратуре. После возбуждения уголовного дела выяснилось, что обвиняемый давил на свою жену. Поэтому суд принял решение избрать