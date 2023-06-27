Строительство площадок уже началось, работы проходят в микрорайоне Лунёво на улице Львовской, возле дома №24, а также во дворе школы №13 и рядом с гимназией №39. Сейчас на всех объектах

Строительство площадок уже началось, работы проходят в микрорайоне Лунёво на улице Львовской, возле дома №24, а также во дворе школы №13 и рядом с гимназией №39. Сейчас на всех объектах закончили работы по подготовке основания, строители начали монтировать хоккейные коробки. На каждой спортивной площадке можно будет заниматься игровыми видами спорта: мини-футболом, хоккеем, баскетболом и волейболом.