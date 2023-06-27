Мальчика доставили в Областную детскую клиническую больницу.

Во Владимире СКР проводит проверку . Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.Напомним, что днём подростки забрались в бывший военный городок, 13-летний юноша не удержался в оконном проёме третьего этажа и свалился вниз. Школьника доставили в Областную детскую клиническую больницу.«Организована процессуальная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания», - уточнили в ведомстве.