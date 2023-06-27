Во Владимире состоялся трехдневный вокальный интенсив для певцов. Во Владимире состоялся...

Во Владимире состоялся трехдневный вокальный интенсив для певцов.Во Владимире состоялся трехдневный вокальный интенсив для певцов из нашего региона, Нижегородской и Ивановской областей. Провели его преподаватели московского международного факультета искусств и эксперты шоу "Ну-ка все вместе" телеканала Россия-1. Артисты учились правильному извлечению звука, пробовали себя в роли актеров, танцоров и ставили шоу. О том как это было - расскажем в нашем сюжетеДыхание. Опора. Ритм. Голос. База для вокалистов. Каждый артист знает, что голосовой аппарат - струны, которыми еще нужно учиться управлять. В этом помогают авторские распевки Андрея Солода.Ирина Володина, участница вокального интенсива, г.Нижний Новгород:- Продышаться. Продышаться, освободить всё внутри. Потому что первый раз, пусть Андрей Анатольевич меня не ругает, я не понимала, что происходит. У меня раньше была другая школа по звукоизвлечению, по набору дыхания.Марина Коробко:- Между крепким и расслабленным. Мелодичным и ритмичным.Сегодня вокалист должен уметь не только петь, но и танцевать. Такому синтезу искусств учит танцор фламенко Марина Коробко.Марина Коробко, преподаватель международного факультета искусств, эксперт шоу "Ну-ка все вместе", г.Москва:- Задача была привнести в каждое движение смысл. О чем музыка? О чем наша песня? Мы продолжим работу над конкретной композицией. И тоже будем работать через слова , через смыслы, через тексты. И наполнять наши движения красотой и энергией.А на актерских зарисовках с Антоном Зацепиным артисты освобождают тело от зажимов. Неуверенность в себе, боязнь сцены, зрителей - даже если певец с богатым опытом, у него могут быть блоки как психологические, так и физические.Галина Соколова, участница вокального интенсива, г.Ковров:- Это трудно. Те, кто танцевал и поют, знают об этом. Люди этому учатся 4,6,8 и всю оставшуюся жизнь. А мы за три дня сделали номер. Почти!Попробовать себя и в роли актера, и танцора и певца. И всё это - в команде. Если на первой ступени вокального интенсива участники пели индивидуально, то на второй они поставили номер.Разные возрасты, уровни подготовки - одна общая песня. Еще и на английском языке.Ольга Попкова, ректор международного факультета искусств, эксперт шоу "Ну-ка все вместе", г.Москва:- Когда я отвечаю сам за себя, я это сделал.. Поднял не туда руку, ну и ладно. Могу сделать вид, что так и было запланировано. А тут, когда ты вместе со всеми..Когда ты не туда, это сразу видно. Поэтому ансамбль - великое искусство.Где каждый участник, несмотря на разные характеры, настроения, должен совпасть ритимически с коллегой. Не потеряв собственный голос.Анастасия Тюрина, участница вокального интенсива, г.Иваново:- Я лично на этом интенсиве раскрылась как-то иначе. Раскрыла в себе какие-то новые черты в голосе. Какие-то оттеночки. Также почувствовала себя по-другому и на сцене!Кто ты?Кто ты?Кто ты, кто ты?Все эти приемы использовали звезды мирового уровня - Селин Дион, Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, Джордж Майкл. А Андрей Солод, Ольга Попкова и другие эксперты шоу "Ну-ка все вместе" объединили их и показали вокалистам в нашей стране. В нашем городе.Андрей Солод, преподаватель международного факультета искусств, эксперт шоу "Ну-ка все вместе", г.Москва:- Мы должны изначально привыкать к шоу. Жизнь артиста- это шоу. А что такое шоу? Это концерт с большой буквы. Это зрелище. И нужно приучать себя даже распеваться в творческом моменте большого красивого ажиотажного шоу.Кто ты?Кто ты?Кто ты, кто ты?Участников вокального интенсива ждут еще три ступени. Ведь голос - это не только о вокале. О познании своих возможностей. Обретении внутренней силы.Анастасия Сахарова. Алексей Ярыгин. "Вести-Владимир".