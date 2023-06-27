Грядёт внеплановая проверка учреждения.

Во Владимире в школе №40 вновь обнаружили тараканов. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Насекомых нашли представители ОНФ, которые проводили проверку в столовой лагеря дневного пребывания. К слову, это не первый случай. В начале января текущего года Тогда руководство учреждения обещало вытравить тараканов, но, видимо, что-то пошло не так.Санитарные врачи ещё зимой направили в школу предостережение о недопустимости нарушений санитарных норм.«Тогда образовательной организацией были представлены договоры и акты выполненных работ по дезинсекции помещений школы. В настоящее время Управлением Роспотребнадзора в прокуратуру направлены материалы для согласования проведения внеплановой проверки школы», - подчеркнули в ведомстве.Ситуация находится на контроле.