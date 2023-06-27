Двухнедельные заезды начнатся с 3 июля.

Во Владимирской области открываются социально-реабилитационные центры для участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Они созданы на базе Областного комплексного реабилитационного центра во Владимире и геронтологического центра «Ветеран» в Киржаче. Каждое учреждение рассчитано на 20 мест. Двухнедельные заезды начнатся с 3 июля.Бойцам обеспечат питание и проживание, физиотерапию, водо-, грязе-, парафинолечение, лечебную и адаптивную физкультуру, массаж, фитотерапию. Будет оказываться психологическая поддержка и помощь юристов. Записаться на реабилитацию солдаты могут через