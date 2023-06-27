Во Владимирской области Единая Россия назвала своих кандидатов на предстоящие выборы в...

Во Владимирской области "Единая Россия" назвала своих кандидатов на предстоящие выборы в Заксобрание.Региональное отделение "Единой России" определилось с кандидатами на предстоящих выборах в Заксобрание.Финальный этап утверждения кандидатов "Единой России"- 25 одномандатных округов и единый избирательный округ. В итоговом списке представители всех возрастных групп, в том числе молодёжь.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- На 72% - это новые лица. Только 28% - это люди, которые действующие депутаты. И среди них много волонтеров, много молодёжи - больше 20%. Уверен, что там будут новые идеи, новая энергия для того, чтобы решать те проблемы, которые стоят и перед областью, и перед нашими районами, нашими городами.По словам Александра Авдеева, в сравнении с предварительным голосованием 2021 года, количество участников выросло, что говорит о высоком уровне доверия жителей к партийной процедуре. В электронном предварительном голосовании участие приняли почти 95 тысяч избирателей. Заметен интерес людей к будущему региона и по работе Штаба общественной поддержки, который в мае открыли в областной столице.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации:- Огромное количество мероприятий провели на этой площадке - более 100. И уже появились отзывы о том, что людям просто необходимо было высказать свои предложения, что-то спросить - нас, "Команду-33". Ту команду, которая работает сегодня, активно работает и будет продолжать работать.Сейчас партия активно собирает предложения по улучшению качества жизни во Владимирской области. В том числе через специальный сайт - Программа33.ру. Инициативы жителей станут основой для Комплексной программы развития региона.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области, замсекретаря владимирского регионального отделения партии:- На сегодняшний день на сайте уже зарегистрировалось более 65 тысяч человек. И более 260 идей самых различных было предложено. Провели голосование - голосование, кстати, ещё проходит.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области:- Я хочу признать всех жителей Владимирской области принять участие. В прямом смысле - от каждого зависит судьба нашего региона, судьба каждого конкретного муниципального образования.Большинство делегатов проголосовали "за" утверждение предложенного списка кандидатур. Более четверти кандидатов в партии не состоят, но поддерживают её политический курс. Второй этап Конференции регионального отделения партии состоится в августе этого года.Максим Калашников, "Вести Владимир".