По информации МЧС, это почти 20% от общего количества возгораний.

Во Владимирской области из-за неисправных электросетей произошло более 320 пожаров. По информации МЧС, это почти 20% от общего количества возгораний.Риск таких ЧП увеличивают самовольные подключения. В связи с этим энергетики напоминают, что штраф за незаконное присоединение к источникам энергоснабжения может достигать 30 тысяч рублей.О всех подобных фактах можно сообщать по номеру: 8 (4922) 77-30-00. Звонки принимаются с 8 до 20 часов, в любой день, кроме воскресенья.