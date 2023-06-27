Во Владимирской области прокуратура требует взять на учет сотни метров бесхозных...

Во Владимирской области прокуратура требует взять на учет сотни метров бесхозных газопроводов.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой в Краснооктябрьском сельском поселении на Молодежная в деревне Аксеново расположен газопровод общей протяжённостью почти 100 м, который не имеет собственника. Меры для постановки указанного объекта на учет как бесхозяйного до настоящего времени не приняты. Отсутствует лицо, ответственное за техническое состояние названного сооружения, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, причинения вреда жизни здоровью граждан, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием к органу местного самоуправления обратиться в регистрирующий орган с заявлением о постановке газопровода на учет. Аналогичные нарушения выявлены на территории муниципальных образований пос. Золотково, пос. Мезиновский, Купреевское.Фото: pxfuel.com