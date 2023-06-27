До сих пор о местонахождении жителя Владимира ничего неизвестно.

Во Владимирской области с мая разыскивают пропавшего 68-летнего Игоря Белова. Об этом сообщили в ПСО «Лиза Алерт».С 14 мая и до сих пор о местонахождении жителя Владимира ничего неизвестно. Игорь Александрович нуждается в помощи медиков.Приметы: рост 170 см, худой, волосы седые, глаза карие. Он был одет в тёмную куртку, коричневый свитер, тёмно-синие спортивные брюки, тёмные ботинки. Носит бороду и усы.Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе пенсионера, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.