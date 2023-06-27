Ярмарка трудоустройства объединила работодателей, безработных жителей области, а также школьников, студентов вузов, колледжей и выпускников высших и средних учебных заведений. Карьерные и ..

Ярмарка трудоустройства объединила работодателей, безработных жителей области, а также школьников, студентов вузов, колледжей и выпускников высших и средних учебных заведений. Карьерные и кадровые консультанты представили возможности современной службы занятости населения.«На федеральном этапе работодатели Владимирской области предложили 6,5 тысяч рабочих мест. Основные события: предварительные отборы, профориентационные мероприятия и тестирования прошли 23 июня в крупных городах - Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме и 24 июня – в Киржаче. Их посетили более 4,5 тысяч человек. Также ведущие предприятия Коврова и Киржачского района «ЗиД», «КЭМЗ» и «Русклимат» рассказали о вакансиях в онлайн формате, их посмотрели 6 тысяч человек, в том числе и жители Курской области», - отметила заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Мария Мальцева.Для студентов вузов и колледжей на ярмарке трудоустройства проводились тренинги, деловые игры и квесты, а тем, кто хотел устроиться на работу работодатели вручали «Путевки в карьеру». Это направление на работу, разработанное сотрудниками службы занятости, является гарантией того, что молодой человек соответствует заявленным требованиям и прошел предварительное собеседование с работодателем. Всего таких «Путевок в карьеру» получили 200 молодых специалистов.В рамках деловой части программы Всероссийской ярмарки трудоустройства на площадке центра занятости населения города Владимира состоялись круглый стол «Жизнь продолжается» и «Владимирский-HR-клуб». Круглый стол был посвящен вопросам трудоустройства граждан с ограничениями по здоровью и инвалидностью, а в ходе заседания HR-клуба представители бизнеса обсудили вопросы наставничества.В дополнение к основным событиям с 10 до 15 часов для пользователей социальных сетей Министерство труда и занятости населения транслировало мероприятия с площадки перед центром занятости населения во Владимире. Трансляцию посмотрели более 2 тысяч пользователей.Стоит отметить, что Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла под эгидой нацпроекта «Демография». В ходе проекта в регионе с начала года реализуется комплексная модернизация всех точек присутствия службы занятости населения и внедряются единые стандарты обслуживания в сфере занятости населения.