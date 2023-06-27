У 90% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 10% случаев - бессимптомно.

Во Владимирской области за неделю выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. За семь дней показатель снизился на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 11 человек подхватили опасный вирус в Ковровском районе, 7 – в Гусь-Хрустальном, 6 – в Муромском, по 2 – в Кольчугинском районе и ЗАТО Радужный, по 1 – в Судогодском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком районах.У 90% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 10% случаев - бессимптомно.