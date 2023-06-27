Во Владимирском университете создан путеводитель для незрячих студентов. Движение без барьеров. ...

Во Владимирском университете создан путеводитель для незрячих студентов."Движение без барьеров". Путеводитель по кампусу ВлГУ для незрячих студентов подготовила кандидат философских наук, руководитель общественной организации "Акме" Анна Мещерякова. С подробностями Вера Куликова.Во Владимирском университете учатся 13 незрячих студентов-из Осетии, Мордовии, Татарстана, Оренбургской и Тульской областей, а также Красноярского края. Автор путеводителя Анна Мещерякова рассказывает: тем, кто приехал во Владимир издалека очень трудно ориентироваться в чужом городе. Тем, более когда ты не видишь. Вот для них она и создавала путеводитель по кампусу ВлГУ "Движение без барьеров".Анна Мещерякова, автор путеводителя, кандидат философских наук, руководитель общественной организации "Акме":- Первое время у них очень много усилий и времени тратиться на то, чтобы в этом городе адаптироваться. Вот для того чтобы им помочь это сделать, стать более мобильными, более социально адаптированными, более успешными и больше сил и времени тратить именно на учебу.Путеводитель состоит из двух книг. В первой на специальной рельефной бумаге- карты, планы корпусов и прилегающей территории. На карте так же отмечены студенческая поликлиника и торговые центры. Во второй книге путеводителя описание объектов на языке Брайля. Тестирование путеводителя уже прошло.- Становимся у корпуса номер 11 и теперь ваша задача найти профилакторий!Каково это-в слепую ориентироваться в незнакомом пространстве, на своем опыте проверили студенты Владимирского юридического института, которые пришли на презентацию сборника. Павел-будущий юрист.Павел Кузин, студент 2 курса Владимирского юридического института ВлГУ:- Считаю, что человек, который обладает инвалидностью он не должен оставаться дома. Сидеть и пытаться что-то разобраться сам. Мы должны им помогать, а они должны рассматривать новые помещения, новые здания, новые улицы. В нашем университете на каждой табличке увидеть кафедра уголовного права и внизу для незрячих шрифтом написано. Это очень правильно!Путеводитель выпустила общественная организация "Акме" на средства президентского гранта. Помогало в издании также Правительство области и Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования. Проект призван не только научить ребят ориентироваться в городе, быть самостоятельными, но и научить окружающих их людей правильно воспринимать слепых, помогать и поддерживать.Галина Мизелёва, директор Регионального ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования, председатель владимирской областной организации инвалидов:- Люди с инвалидностью иногда бояться выходить в открытое пространство, потому что они боятся не получить поддержки, бояться получить какую-то травму. Поэтому такие проекты очень важны и когда их делает молодежь, это тем более важно! Потому что многие взрослые поколения обошлись без этого обучения и это страшно! Поэтому я думаю молодёжь научит и взрослых, и следующее поколение общаться и поддерживать людей с инвалидностью.Анна Мещерякова сейчас готовит новый путеводитель для слабовидящих- по Суздалю. Надеется, что он выйдет к его 1000-летию. Анна, сама с рождения незрячая мечтает, чтобы среди туристов, гуляющих по улицам древнего города будут и те, кто в силу обстоятельств, его не видят.Вера Куликова, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".