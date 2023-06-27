Рустам Накибов погиб при спасении человека в Королеве.

Рустам Накибов погиб при спасении человека в Королеве.26-летний командир отделения пожарно-спасательной части №80 Рустам Накибов погиб в минувшее воскресенье, 25 июня, при спасении человека из горящей квартиры. Пожар возник в одном из многоэтажных домов подмосковного Королева, уточняет .По данным телеканала "", пожарный оказался в огненной ловушке на 14 этаже здания. Пытаясь выбраться из пламени через балкон, спасатель и житель квартиры сорвались вниз и разбились.Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Королева и руководителю регионального управления МЧС поддержать семью погибшего спасателя. Политик назвал Рустама Накибова героем, отмечает интернет-издание "".