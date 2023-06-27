Дана Борисова воспитывает единственную дочь. Однако, как оказалось, детей у нее могло быть больше.

Дана Борисова воспитывает единственную дочь. Однако, как оказалось, детей у нее могло быть больше.Личная жизнь у знаменитой телеведущей всегда была яркой. Однако построить серьезные отношения ей удавалось редко. В 2006-м году она начала встречаться с бизнесмен Максимом Аксеновым, а через год у пары родилась дочь, которой дали имя Полина. С предпринимателем Дана Борисова, к сожалению, рассталась, а единственную наследницу воспитывает сама.Причиной разрыва блондинка в недавнем интервью назвала жадность экс-возлюбленного. По ее словам, он не помогал ей, отказываясь давать деньги на уход за ребенком. Что уж говорить, даже сейчас теледива борется с бывшим за алименты на Полину. Незадолго до Нового года звезда как раз выиграла суд.В этом интервью Дана Борисова поделилась еще одним откровением. Как оказалось, детей у нее могло быть больше, если бы она, по данным не прерывала беременности."До 30 своих лет я сделала девять абортов — и на больших, и на маленьких сроках", – призналась телеведущая.Причиной этого, говорит она, стала воспитание. По ее словам, родители не объяснили ей должным образом, что такое женское достоинство. Именно поэтому у нее сложилась неправильная картинка отношений с мужчинами. Блондинка считала, что, если поклонник уделил ей внимание, подарил что-то, сказал приятное слово, то она ему "должна"."Я была уступчива, не умела сказать "нет", – цитирует Дану Борисову .