За найденный на улице телефон вынесен уголовный приговор жителю Владимирской области. Вступившим в...

За найденный на улице телефон вынесен уголовный приговор жителю Владимирской области.Вступившим в законную силу приговором Кольчугинского городского суда присвоивший найденный телефон 46-летний мужчина признан виновным в краже.Судом установлено, что 27 мая прошлого года на тротуаре одной из улиц города Кольчугино он подобрал телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB», принадлежащий потерпевшему. Подсудимый сбросил настройки девайса до заводских, поставил свою сим-карту и начал им пользоваться. Чем причинил потерпевшему значительный материальный - 15 000 рублей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.С учетом добровольного возмещения ущерба, полного признания вины, раскаяния в содеянном, но при наличии непогашенной судимости, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.Напомним, что Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 12.01.2023 разъяснил, когда находка становится кражей.1. Находку необходимо вернуть собственнику вещи, если тот, кто наблюдает потерю, может сразу сообщить о ней владельцу и вернуть ему вещь. Если же вещь найдена и установить ее владельца уже нельзя – предпринять все возможное, чтобы найти владельца, сообщить о ней в полицию либо местную администрацию.2. Если тот, кто нашел вещь, скрывает ее либо совершает действия, чтобы владелец не смог ее опознать (вытаскивает сим-карту из телефона, снимает чехол и т.д.), то такое активное поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение этого имущества, и находка может перерасти в преступление.Фото: https://www.pxfuel.com