Во Владимирской области продолжают ловить пьяных водителей. В июне было зафиксировано 330 случаев нетрезвой езды. Только за прошедшие сутки сотрудники ДПС остановили 12 авто, за рулём которых

Во Владимирской области продолжают ловить пьяных водителей. В июне было зафиксировано 330 случаев нетрезвой езды. Только за прошедшие сутки сотрудники ДПС остановили 12 авто, за рулём которых находились водители в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что за пьяную езду автомобилистам придётся попрощаться со своими правами на 1,5-2 года и заплатить солидный штраф в 30 тысяч рублей.