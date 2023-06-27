Запрещено скандально известное строительство завода близ Мосино во Владимире. Сегодня глава...

Запрещено скандально известное строительство завода близ Мосино во Владимире.Сегодня глава Владимира Дмитрий Наумов провел совещание по вопросу, который очень волнует жителей микрорайона Юрьевец - начавшееся строительство завода в Мосино.- Лично обращался по этой теме в адрес администрации города Владимира, обозначая позицию большинства жителей - производство надо переносить на более подходящую площадку, - сообщил Павел Кутузов, руководитель штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"во Владимирской области. - Итогом совещания стала хорошая новость - завод рядом с Мосино строить не будут!Напомним, "Вести" уже сообщали, что во Владимире жители села Мосино собрали более 1000 подписей против строительства бетонного завода.Также во Владимире прокуратура потребовала прекратить строительные работы у села Мосино.Фото ГТРК "Владимир"