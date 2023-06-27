Жильцы дома на улице Гагарина борются за лучшие условия для жизни. Здание было построено еще в 19 веке. В 2014 году его признали аварийным. Расселить жильцов планировалось еще три года назад, но

Жильцы дома на улице Гагарина борются за лучшие условия для жизни. Здание было построено еще в 19 веке. В 2014 году его признали аварийным. Расселить жильцов планировалось еще три года назад, но сроки перенесли на 2024. В ситуацию вмешались надзорные органы. Прокуроры подали иск о немедленном расселении. Суд требования удовлетворил. Теперь людям предоставляют новые квартиры,