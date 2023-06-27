Жители Владимирской области чаще расплачиваются в магазинах банковскими картами, чем...

Жители Владимирской области чаще расплачиваются в магазинах банковскими картами, чем наличными.Жители региона в 32 раза чаще расплачиваются электронными деньгами, нежели наличными, посчитали в Центробанке.За три месяца владимирцы провели свыше ста двадцати миллионов операций с безналичными платежами. Это существенно больше, чем в прошлом году. Средний чек при этом составляет около 700 рублей.Существенно увеличилось и количество оформленных платежных карт. Сейчас на руках у жителей региона их больше 3-х миллионов.Всё чаще покупатели расплачиваются в магазинах с помощью QR-кодов. Это удобно, а магазинам еще и выгодно. Комиссия за обработку таких операций существенно ниже "карточной". Поэтому торговые точки всячески стимулируют покупателей расплачиваться именно посредством qr-кодов.