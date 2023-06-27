Она стала победительницей 547-го тиража розыгрыша государственной «Жилищной лотереи».

Жительница Владимира Анастасия Кузнецова выиграла в лотерею миллион рублей. Она стала победительницей 547-го тиража розыгрыша государственной «Жилищной лотереи».Анастасия Степановна уже на пенсии и увлекается участием в лотереях. Билет она купила в одном из владимирских ТЦ.«Я не придерживаюсь какого-то метода выбора билетов, просто беру наугад. Утром включила трансляцию и начала смотреть. Раз за разом выкатывался шар с моим номером. Я не поняла, как зачеркнула все числа в игровом поле», - рассказывает она о знаменательном дне.Добавим, что по профессии женщина является бухгалтером. Часть выигрыша она потратит на своё здоровье, а остальное планирует отдать детям.