Жительница Вязниковского района направила на передовую свой семейный УАЗ. Со словами, на фронте...

Жительница Вязниковского района направила на передовую свой семейный УАЗ. Со словами, "на фронте машина нужнее".УАЗ достался Людмиле Анатольевне от покойного супруга. Женщина решила, что полноприводная техника сейчас очень пригодится бойцам. На передовую машину доставит наш земляк- участник СВО. Эта история- реальный пример того, как простые люди вносят свой вклад в дело нашей общей Победы.Татьяна Адулова, министр внутренней политики Владимирской области:- Машины нужны, и это действительно порой спасает жизни и очень упрощает быт ребят там, на передовой. Глава администрации Вязниковского района Игорь Владимирович Зинин набил её гуманитаркой, что думаем, что это ребятам тоже будет приятно и будет полезно.