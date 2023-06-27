В Нальчике открылся Международный кинофестиваль Кабардино-Балкария-2023. Он проходит при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд торжественной церемонии открытия была и актриса Елена Захарова.

В Нальчике открылся Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проходит при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд торжественной церемонии открытия была и актриса Елена Захарова.Елена, я каждый раз удивляюсь, когда смотрю на Вас,но знаю при этом, сколько Вам лет. Так и вспоминаются слова чеховскойАркадиной: "Вот вам – как цыпочка.Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть". Откройте секрет: как в 47 выглядетьвдвое моложе?Это вам так кажется(улыбается)! На самом деле, у меня к самой себе есть вопросы. Например,кажется, что постоянно надо следить за весом. А я сейчас была в Грузии, где навкусной еде прибавила несколько килограммов. Поэтому сразу хочется большезаниматься спортом и перестать есть на ночь. Хотя ничего радикального я длясохранения фигуры не предпринимаю – не могу заниматься модным интервальнымголоданием, боюсь химических добавок для похудения и уколов в живот, как многиесейчас делают, не умею и не люблю сидеть на диетах. Хотя, к сожалению, люблюсладкое…Актерам к тому жесложнее держать себя в форме – постоянные перелеты, нерегулярное питание,поздние ужины после спектаклей, банкеты. И такая работа, как мне кажется,мешает личной жизни. Удается уделять время близким?У меня маленькаядочка (родилась 6 декабря 2017 года – Прим. ред.), поэтому, конечно, хочетсябольше времени проводить с ней. Поэтому стараюсь урывать какие-то моменты,устраивать каникулы, чтобы проводить больше времени с семьей.Дочка гордится такойзнаменитой мамой?Майя знает, что еемама – актриса. Впервые на моем спектакле она побывала в годик с небольшим.Годика в два с половиной была со мной на спектакле по Островскому в Вене -сидела в зале, а потом ко мне вышла на сцену. А вот когда показывают какие-тосериалы со мной, она может сказать: "Ой, не хочу кино с тобой смотреть!"(улыбается). Хотя вот "Принцессу и нищенку", где я снималась, любит. А еще она,думаю, она гордится мною. Когда мы с дочкой идем по улице и кто-то меняспрашивает: "А это вы?», то Майя отвечает: "Да, да, это она! Моя мама – ЕленаЗахарова!" И когда люди хотят со мной сфотографироваться, то она прямо в кадр пытаетсяпопасть, хотя я ее не показываю посторонним. Дочь обижается: "Мол, почему тыменя в соцсети не выкладываешь?" Я отвечаю, что надо прежде вырасти.Каким вам видитсябудущее наследницы?Она ходит в балетнуюшколу Илзе Лиепы, очень хорошо танцует и показывает какую-то невероятнуюпластичность, растяжку, шпагаты. Я же тоже в детстве танцевала (с 4 до 17 лет занималась вэстрадно-хореографическом ансамбле "Буратино" при ДК АЗЛК – Прим. ред.) поэтому и отдала дочь примерно в четыре года. А только чтоона дебютировала в кино – танцевала маленьком эпизоде картины Каринэ Фолиянц "Сюрприз для мамы"!Но Вы предупредитедочь об изнанке актерской профессии! А то ведь у нас принято думать, что каждыйартист по Грибоедову "не то на серебре, на золоте едал!"Я, кстати, не считаюсебя богатым человеком – просто обеспеченная, но не до такой степени, как можетпоказаться. Хотя много работаю в театре, снимаюсь в кино, но я, кореннаямосквичка, не могу себе позволить купить квартиру в центре столицы. А в ипотекувлезать не хочу – противница каких-либо долгов. У меня есть маленькаяоднокомнатная квартира, которую много лет назад я смогла купить посебестоимости благодаря тогдашнему мэру Юрию Лужкову. Но поскольку с дочкойжить в ней тесно, то я вынуждена ее сдавать, а снимать себе побольше. В ней можеми мы поместиться, и мама моя приехать, если надо посидеть с ребенком. И дача уменя тоже не на Новой Риге, как у звезд, а в Клину, в поле.На чем можете легко сэкономить?На нарядах – их уменя и так много, плюс я всегда покупала вещи хороших брендов. Украшения жес тех пор, как меня обокрали в той, прежней, однокомнатной квартире, стараюсьне покупать – в основном дарят. А вот не жалко мне тратить денег на ребенка –вы бы видели, какой у моей Майи гардероб! Вот на дочку, на ее образование иодежду мне ничего не жалко. Ее радость – бесценна!