В Нальчике открылся Международный кинофестиваль Кабардино-Балкария-2023. Он проходит при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд торжественной церемонии открытия была и актриса Елена Захарова.
В Нальчике открылся Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проходит при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд торжественной церемонии открытия была и актриса Елена Захарова.
Елена, я каждый раз удивляюсь, когда смотрю на Вас,
но знаю при этом, сколько Вам лет. Так и вспоминаются слова чеховской
Аркадиной: "Вот вам – как цыпочка.
Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть". Откройте секрет: как в 47 выглядеть
вдвое моложе?
Это вам так кажется
(улыбается)! На самом деле, у меня к самой себе есть вопросы. Например,
кажется, что постоянно надо следить за весом. А я сейчас была в Грузии, где на
вкусной еде прибавила несколько килограммов. Поэтому сразу хочется больше
заниматься спортом и перестать есть на ночь. Хотя ничего радикального я для
сохранения фигуры не предпринимаю – не могу заниматься модным интервальным
голоданием, боюсь химических добавок для похудения и уколов в живот, как многие
сейчас делают, не умею и не люблю сидеть на диетах. Хотя, к сожалению, люблю
сладкое…
Актерам к тому же
сложнее держать себя в форме – постоянные перелеты, нерегулярное питание,
поздние ужины после спектаклей, банкеты. И такая работа, как мне кажется,
мешает личной жизни. Удается уделять время близким?
У меня маленькая
дочка (родилась 6 декабря 2017 года – Прим. ред.), поэтому, конечно, хочется
больше времени проводить с ней. Поэтому стараюсь урывать какие-то моменты,
устраивать каникулы, чтобы проводить больше времени с семьей.
Дочка гордится такой
знаменитой мамой?
Майя знает, что ее
мама – актриса. Впервые на моем спектакле она побывала в годик с небольшим.
Годика в два с половиной была со мной на спектакле по Островскому в Вене -
сидела в зале, а потом ко мне вышла на сцену. А вот когда показывают какие-то
сериалы со мной, она может сказать: "Ой, не хочу кино с тобой смотреть!"
(улыбается). Хотя вот "Принцессу и нищенку", где я снималась, любит. А еще она,
думаю, она гордится мною. Когда мы с дочкой идем по улице и кто-то меня
спрашивает: "А это вы?», то Майя отвечает: "Да, да, это она! Моя мама – Елена
Захарова!" И когда люди хотят со мной сфотографироваться, то она прямо в кадр пытается
попасть, хотя я ее не показываю посторонним. Дочь обижается: "Мол, почему ты
меня в соцсети не выкладываешь?" Я отвечаю, что надо прежде вырасти.
Каким вам видится
будущее наследницы?
Она ходит в балетную
школу Илзе Лиепы, очень хорошо танцует и показывает какую-то невероятную
пластичность, растяжку, шпагаты. Я же тоже в детстве танцевала (с 4 до 17 лет занималась в
эстрадно-хореографическом ансамбле "Буратино" при ДК АЗЛК – Прим. ред.) поэтому и отдала дочь примерно в четыре года. А только что
она дебютировала в кино – танцевала маленьком эпизоде картины Каринэ Фолиянц "Сюрприз для мамы"!
Но Вы предупредите
дочь об изнанке актерской профессии! А то ведь у нас принято думать, что каждый
артист по Грибоедову "не то на серебре, на золоте едал!"
Я, кстати, не считаю
себя богатым человеком – просто обеспеченная, но не до такой степени, как может
показаться. Хотя много работаю в театре, снимаюсь в кино, но я, коренная
москвичка, не могу себе позволить купить квартиру в центре столицы. А в ипотеку
влезать не хочу – противница каких-либо долгов. У меня есть маленькая
однокомнатная квартира, которую много лет назад я смогла купить по
себестоимости благодаря тогдашнему мэру Юрию Лужкову. Но поскольку с дочкой
жить в ней тесно, то я вынуждена ее сдавать, а снимать себе побольше. В ней можем
и мы поместиться, и мама моя приехать, если надо посидеть с ребенком. И дача у
меня тоже не на Новой Риге, как у звезд, а в Клину, в поле.
На чем можете легко сэкономить?
На нарядах – их у
меня и так много, плюс я всегда покупала вещи хороших брендов. Украшения же
с тех пор, как меня обокрали в той, прежней, однокомнатной квартире, стараюсь
не покупать – в основном дарят. А вот не жалко мне тратить денег на ребенка –
вы бы видели, какой у моей Майи гардероб! Вот на дочку, на ее образование и
одежду мне ничего не жалко. Ее радость – бесценна!