Во Владимирской области в 2023 году погибли 19 детей.

В 2023 году во Владимирской области произошло 19 случаев смерти детей, согласно отчету детского омбудсмена Юлии Раснянской. Из них три случая смерти детей остаются неясными. Четверо детей утонули, трое погибли в результате пожаров, пятеро получили ожоги. Причинами пожаров стали небрежное обращение с огнем, а также неисправности в электропроводке и оборудовании.Двое детей скончались от химического отравления, возможно, это связано с трагедией семьи в селе Энтузиаст под Юрьев-Польским, где яд использовался для уничтожения тараканов, но люди самостоятельно отравились его испарениями. Один ребенок умер на заброшенной территории, а другой от токсических веществ.Пять детей погибли в результате аварий, еще 279 пострадали. Основными причинами ДТП стали невнимательность водителей и безответственное поведение несовершеннолетних.