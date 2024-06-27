Куда деть денежную экономию? Мэрия Владимира решила купить на нее два новых троллейбуса. Ранее горадминистрация приобрела 20 автобусов белорусской марки МАЗ. Тогда победитель госзакупки,

Куда деть денежную экономию? Мэрия Владимира решила купить на нее два новых троллейбуса. Ранее горадминистрация приобрела 20 автобусов белорусской марки МАЗ. Тогда победитель госзакупки, поставщик из Рязани, снизил цену контракта более чем на 50 миллионов рублей — машины в итоге купили за 286 миллионов. Это были областные деньги. И вот, на городском совете, который прошел