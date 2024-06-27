На шести улицах Владимира будет временно остановлена подача газа.
В связи с производством работ на...
На шести улицах Владимира будет временно остановлена подача газа.
В связи с производством работ на газопроводе низкого давления 27 июня с 09.00 до 16.00 будет полностью остановлена подача газа по адресам:
-ул. Погодина, 32/1, 34, 36, 38;
- Красносельский проезд, 3, 5, 9, 19, 21;
- ул. Жуковского, 31/23, 33, 35, 37, 39;
- ул. Воронина, 31/11, 32/13, 33, 34, 35, 36, 37, 39;
- ул. 1-й проезд, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- ул. 2-й проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.
Фото: пресс-служба администрации города Владимира