Кричал матом и приставал к прохожим. Появились новые подробности драки в Юрьевце. Напомним, недавно молодого мужчину избили трое случайных прохожих во дворе дома №17 на улице Гвардейской.

Кричал матом и приставал к прохожим. Появились новые подробности драки в Юрьевце. Напомним, недавно молодого мужчину избили трое случайных прохожих во дворе дома №17 на улице Гвардейской. Один из них наносил удары лопатой. По словам очевидцев, потерпевший сам вел себя вызывающе и кричал в окна людям. Очевидцы вызвали полицию. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области