«Ростелеком» подвел итоги пилотного проекта по дистанционному оказанию медицинских услуг в лечебных учреждениях Владимира. В течение трех месяцев, с апреля по июнь 2024 года, специалисты

«Ростелеком» подвел итоги пилотного проекта по дистанционному оказанию медицинских услуг в лечебных учреждениях Владимира. В течение трех месяцев, с апреля по июнь 2024 года, специалисты городской больницы № 4 (ГБУЗ ВО ГБ № 4), городской клинической больницы № 5 (ГКБ № 5) и центральной поликлиники вели прием пациентов через сервисы «Телемедицина» и «Мониторинг беременных». Технологии