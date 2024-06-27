Одна из них – выборы главы округа Муром, остальные посвящены выборам депутатов представительных органов.

В этом году во Владимирской области пройдёт 37 избирательных кампаний. Одна из них – выборы главы округа Муром, остальные посвящены выборам депутатов представительных органов.Жителям региона предстоит выбрать 353-х депутатов. На муниципальном уровне кампании пройдут в Муроме, Гусь-Хрустальном, Коврове, а также в Суздальском и Киржачском районах. В Меленковском и Собинском округах также пройдут выборы.Кроме того, сходить проголосовать предстоит жителям Александровского, Кольчугинского и Петушинского районов. Всего на территории области будут работать 18 территориальных комиссий и 449 участковых.Сейчас стартовал приём заявок для тех, кто хочет принять участие в голосовании. Сами же выборы пройдут с 6 до 8 сентября.