В Гороховецком районе правоохранители провели проверку и выяснили, что здания администраций сельских поселений не имеют ряда необходимого оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Гороховецком районе правоохранители провели проверку и выяснили, что здания администраций сельских поселений не имеют ряда необходимого оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В частности, входные группы местных управ не оснащены кнопками вызова, а важная информация не продублирована шрифтом Брайля.В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела, в адрес руководителей администраций внесены прокурорские представления.«Восстановление нарушенных прав инвалидов находится на контроле надзорного ведомства», - говорится в сообщении пресс-службы.