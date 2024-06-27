Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня, 27 июня, в 11:41. Загорелась квартира в доме №65 на улице Пролетарской. На место выехали 16 спасателей и 5 единиц техники. Из горящего дома эвакуировали 10

Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня, 27 июня, в 11:41. Загорелась квартира в доме №65 на улице Пролетарской. На место выехали 16 спасателей и 5 единиц техники. Из горящего дома эвакуировали 10 человек, троих спасли. К счастью, никто не пострадал. Предварительная площадь пожара – 40 квадратных метров. Причины устанавливаются. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!