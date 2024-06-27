В Муроме состоялся трехдневный марафон пляжного волейбола на набережной Оки Кто стал королями и...

В Муроме состоялся трехдневный марафон пляжного волейбола на набережной ОкиКто стал королями и королевами пляжа?8 площадок и рекордный призовой фонд - 350 тысяч рублей. Чемпионат завершился микстами, - когда команду представляли по одному человеку. Это третий этап золотой серии "Наводим мосты", и на него съехались любители этого вида спорта со всего ЦФО. Они боролись за титулы "короля" и "королевы" пляжа.Екатерина Макарова, участница турнира по пляжному волейболу, г. Нижний Новгород:- Всегда хорошие пары, прекрасная атмосфера. Поэтому люблю здесь турниры, очень часто приезжаем, стараемся быть здесь.