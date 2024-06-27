Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.

В Петушках из-за аварии на производстве, которое занимается изготовлением пластмассовых изделий, пострадала почва. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.Как уточнили в надзорном ведомстве, специалисты Верхнее-Волжского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сейчас рассчитывают ущерб, принесённый экологии. После вердикта будет решаться вопрос об уголовном преследовании.Напомним, инцидент произошёл в апреле этого года. Тогда стоки растеклись по всей территории производства и попали в зону лесополосы. Происшествие пока остановилось на административном деле.