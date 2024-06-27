Об этом рассказала Юлия Раснянская, уполномоченная по правам ребёнка во Владимирской области.

В прошлом году мамой стала 91 несовершеннолетняя владимирка. Об этом рассказала Юлия Раснянская, уполномоченная по правам ребёнка во Владимирской области.В сравнении с 2022 годом отмечается рост, но незначительный – всего на одну единицу. Вот аборт решились сделать 23 девушки, до этого подобных случаев было 37.Кстати, из 91 случая беременности замуж вышли только 23 юные мамы. А несовершеннолетних женихов в 2023 году было и вовсе всего трое.