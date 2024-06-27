В Загородном парке региональной столицы прошёл спортивный праздник для особенных детей и их родителей.

В Загородном парке региональной столицы прошёл спортивный праздник для особенных детей и их родителей. Об этом 26 июня рассказала администрации Владимира.Отмечается, что мероприятие было организовано на средства муниципального социального гранта общественной организацией «Равные возможности». Владимирские дети вместе с родителями играли в футбол, баскетбол и хоккей с мячом, соревновались в перетягивании каната и бросали дротики.«В завершении праздника все участники получили призы и сладкие подарки», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.