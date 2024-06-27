Об этом было сказано на заседании коллегии, которое состоялось под председательством прокурора области Ивана Грибова.

Владимирская прокуратура выявила почти 700 нарушений прав предпринимателей. Об этом было сказано на заседании коллегии, которое состоялось под председательством прокурора области Ивана Грибова.В текущем году зарегистрировано 690 нарушений. Для их устранения было принесено 116 протестов, 204 представления и объявлено 16 предостережений. Кроме того, 65 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности и 18 – к административной.Благодаря прокурорскому реагирования перед 150 бизнесменами были погашены долги общей суммой более 470 миллионов рублей. Также пресечены факты недобросовестного ограничения конкуренции.