Юные спортсмены из Владимира и Камешково отлично выступили на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу среди воспитанников спортивных школ в дисциплине «Троеборье классическое».

Юные спортсмены из Владимира и Камешково отлично выступили на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу среди воспитанников спортивных школ в дисциплине «Троеборье классическое». Об этом рассказала регионального Минспорта.Состязания проходили в Туле. Несмотря на серьёзную конкуренцию, наши земляки оказались на высоте. В общем счёте сборная Владимирской области завоевала 5 золотых медалей и одно серебро.«Поздравляем с успешным выступлением спортсменов и их тренеров Сергея Иванова и Сергея Романова», - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.