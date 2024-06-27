Владимирский композитор Светлана Островская написала песню Прошу тишины! Она посвящена людям,...

Владимирский композитор Светлана Островская написала песню "Прошу тишины!"Она посвящена людям, чьи жизни унесли трагедии прошлого и современности. В том числе - героям специальной военной операции.- Я сегодня прошу тишины. Люди, слушайте, небо гудит. Я прошу тишины, я прошу тишины. Только сердце от боли так громко кричит...По словам самой Светланы Островской, слова песни родились после теракта в подмосковном "Крокусе" 23 марта этого года. Премьера состоялась 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны.Исполнить ее автор предложила юному исполнителю Максиму Резниченко - их творческий тандем сложился после записи песни "Победа будет за нами".Светлана Островская, композитор, автор песни:- Все приходит одновременно и музыка, и текст. Я не пытаюсь как-то искусственно что-то вымучить из себя. Оно либо рождается, ну либо не рождается. И вот в этот раз было очень органично. Видимо, на фоне этих - переполнявших меня эмоций...