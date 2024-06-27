Сколько раз ремонтировали эту лестницу – сложно сосчитать. Так, например, ее чинили в 2015 году, а до этого владимирцы жаловались на проблемный спуск еще в 2007, тогда ее тоже восстанавливали.

Сколько раз ремонтировали эту лестницу – сложно сосчитать. Так, например, ее чинили в 2015 году, а до этого владимирцы жаловались на проблемный спуск еще в 2007, тогда ее тоже восстанавливали. Теперь специалисты ЦУГД вновь приступили к ремонту. Из поста в группе ЦУГД в ВК Работы по ремонту лестничного спуска с переулка Сушкова на ул. Урицкого