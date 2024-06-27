Традиционный крестный ход, приуроченный к празднику Боголюбской иконы Божией матери, пройдет в это воскресенье, 30 июня, сообщили в правительстве области. Верующие стартуют в три часа дня от

Традиционный крестный ход, приуроченный к празднику Боголюбской иконы Божией матери, пройдет в это воскресенье, 30 июня, сообщили в правительстве области. Верующие стартуют в три часа дня от Ново-Алексиевского мужского монастыря (г. Владимир, Константино-Еленинский проезд). Шествие дойдет до Боголюбского женского монастыря (посёлок Боголюбово Суздальского района). Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: пресс-служба Владимирской епархии