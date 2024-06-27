Об этом рассказал Дмитрий Наумов, мэр регионального центра.

Во Владимире утверждён проект планировки дороги к магазину «Леруа Мерлен». Об этом рассказал Дмитрий Наумов, мэр регионального центра.Длина трассы составит 1 336 метров, на ней будет две полосы – по одной на каждое направление. За час по ней сможет проезжать до 1 373 автомобилей.Ширина проезжей части составит семь метров, а скорость, по которой на ней будет дозволено передвигаться, – 60 километров в час.Строительство власти планируют разделить на три этапа, однако сроки начала работ пока не озвучиваются.