Суд признал жителя Владимира виновным в незаконном получении денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за незаконные действия.

Суд признал жителя Владимира виновным в незаконном получении денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за незаконные действия. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Осуждённый трудился директором автошколы. Осенью 2022 года он изготовил и выдал двоим гражданам документы о прохождении обучения. При этом он знал, что мужчины на занятия не ходили и экзамены не сдавали. За свои услуги экс-руководитель получил в общей сложности 28 тыс. рублей.Суд оштрафовал фигуранта на 750 тыс. рублей и на 3 года лишил права управлять какими-либо автошколами.